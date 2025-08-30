BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets macht am Freitagnachmittag Boden gut

Kurs der BIGG Digital Assets

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die BIGG Digital Assets-Aktie stieg im BMN-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 0,073 EUR.

Um 15:44 Uhr stieg die BIGG Digital Assets-Aktie. In der BMN-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 0,073 EUR. In der Spitze legte die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,074 EUR zu. Bei 0,066 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 500 BIGG Digital Assets-Aktien den Besitzer.

Bei 0,179 EUR erreichte der Titel am 05.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 143,929 Prozent Plus fehlen der BIGG Digital Assets-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 0,050 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 31,787 Prozent würde die BIGG Digital Assets-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte BIGG Digital Assets am 28.08.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,00 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 CAD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,66 Mio. CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,40 Mio. CAD in den Büchern standen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,020 CAD je Aktie in den BIGG Digital Assets-Büchern.

Redaktion finanzen.net