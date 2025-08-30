BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets verteuert sich am Donnerstagnachmittag kräftig

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von BIGG Digital Assets. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 12,2 Prozent auf 0,080 EUR zu.

Die BIGG Digital Assets-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 16:08 Uhr 12,2 Prozent im Plus bei 0,080 EUR. In der Spitze gewann die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,080 EUR. Bei 0,080 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden via Tradegate 22.000 BIGG Digital Assets-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,178 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 122,750 Prozent könnte die BIGG Digital Assets-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,053 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie 33,250 Prozent sinken.

BIGG Digital Assets gewährte am 28.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. BIGG Digital Assets hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Im abgelaufenen Quartal hat BIGG Digital Assets 2,66 Mio. CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,40 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

Experten gehen davon aus, dass BIGG Digital Assets im Jahr 2025 -0,020 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net