GNW-News: Acarpia Farmaceutici und EarlyHealth Group erweitern ihre Partnerschaft, um den Zugang in CARICOM und Mexiko zu verbessern

19.09.25 17:10 Uhr

^MAILAND, Sept. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Acarpia Farmaceutici S.r.l., ein

italienischer Pharmahersteller, und EarlyHealth Group, ein globaler

Wer­bung

Pharmadienstleister, haben die Ausweitung ihrer strategischen Partnerschaft

bekannt gegeben, um den Zugang zu lebenswichtigen Medikamenten in den CARICOM-

Mitgliedstaaten und Mexiko zu verbessern.

Aufbauend auf einer mehr als zehnjährigen Zusammenarbeit im Nahen Osten und in

der Türkei werden die beiden Unternehmen nun wichtige Therapien für

rheumatologische Erkrankungen und die kardiovaskuläre Versorgung einführen, um

Wer­bung

sowohl die öffentlichen Gesundheitssysteme als auch die privaten Anbieter in der Karibik und in Mexiko zu unterstützen.

Karibik und in Mexiko zu unterstützen.

Francesco Lapeyre, Chief Operating Officer von Acarpia, erklärte:?Wir freuen

uns, unsere Partnerschaft mit der EarlyHealth Group auf die CARICOM-Regionen und

Mexiko auszuweiten. Durch die Zusammenarbeit zur Beschleunigung der Zulassung

und Bereitstellung von Medikamenten, die häufig Mangelware sind, streben wir an,

Wer­bung

anhaltende Versorgungslücken zu schließen und messbare gesundheitliche

Verbesserungen für Patienten und Anbieter zu erzielen."

Die Expansion wird von den lokalen Niederlassungen von EarlyHealth

vorangetrieben, die eng mit Behörden und Gesundheitsdienstleistern

zusammenarbeiten, um Zulassungen zu optimieren, die Einhaltung gesetzlicher

Vorschriften sicherzustellen und nachhaltige Erstattungsstrategien umzusetzen.

Über EarlyHealth Group

Die EarlyHealth Group ist ein weltweit tätiges Pharma-

Dienstleistungsunternehmen, das klinische Studien, Early-Access-Programme und

Markteintritte in 60 Ländern unterstützt und in Lateinamerika und der CARICOM-

Region einen Full-Service-Betrieb unterhält (www.early-health.com

(http://www.early-health.com/))

Über Acarpia

Acarpia Farmaceutici S.r.l. ist ein Pharmaunternehmen mit Hauptsitz in Mailand,

Italien, das sich auf die Weiterentwicklung bewährter und bekannter Produkte in

den Bereichen Rheumatologie und Herz-Kreislauf konzentriert, mit dem Ziel, durch

deren Neupositionierung und Weiterentwicklung einen neuen Mehrwert für

Patienten, Ärzte und das nationale Gesundheitssystem zu schaffen

(www.acarpia.com (https://www.acarpia.com/)).

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:

EarlyHealth Group Communications

press@early-health.comÂ°