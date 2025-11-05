DAX24.050 +0,4%Est505.669 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,36 +4,1%Nas23.500 +0,7%Bitcoin90.223 +2,0%Euro1,1493 +0,1%Öl63,53 -1,3%Gold3.979 +1,2%
Aktien New York Schluss: Dow macht Vortagesverlust wett

05.11.25 22:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem Rücksetzer vom Vortag haben sich die US-Aktienmärkte am Mittwoch auf Erholungskurs begeben. Der Dow Jones Industrial schloss 0,61 Prozent höher bei 47.374,42 Punkten. Der S&P 500 stieg um 0,70 Prozent auf 6.818,65 Zähler. Für den NASDAQ 100 ging es um 0,72 Prozent auf 25.620,03 Punkte aufwärts.

Im Mittelpunkt des Interesses standen die Daten des privaten Arbeitsmarktdienstleisters ADP. Sie zeigten, dass die Privatwirtschaft der USA im Oktober mehr Arbeitsplätze geschaffen hat als erwartet. Die Zahlen werden derzeit besonders beachtet, da wegen der teilweisen Schließung der Bundesbehörden keine offiziellen Arbeitsmarktdaten der US-Regierung veröffentlicht werden.

Zudem besserte sich die Stimmung im Dienstleistungssektor der USA. Der Einkaufsmanagerindex des Instituts for Supply Management (ISM) stieg überraschend deutlich und signalisiert wieder wirtschaftliches Wachstum. "Erwartungen einer Fed-Zinssenkung zum Ende des Jahres und in den Monaten danach dürften tendenziell kleiner werden, auch vor dem Hintergrund, dass der heute veröffentlichte ADP-Report auf eine mögliche Stabilisierung am Arbeitsmarkt hindeutet", kommentierte Ulrich Wortberg, Analyst bei der Helaba./edh/he