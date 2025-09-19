DAX23.639 -0,2%ESt505.458 ±0,0%Top 10 Crypto16,00 -3,3%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin98.372 -0,1%Euro1,1746 ±0,0%Öl66,66 -1,3%Gold3.685 ±0,0%
So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Mittag am Kryptomarkt

21.09.25 12:43 Uhr
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
90.829,8885 CHF -1.201,4130 CHF -1,31%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
98.372,0513 EUR -135,1756 EUR -0,14%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
84.761,0952 GBP -1.121,0920 GBP -1,31%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
17.095.314,6456 JPY -23.491,1101 JPY -0,14%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
115.567,4473 USD -158,8042 USD -0,14%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
3.506,9310 CHF -58,0033 CHF -1,63%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
3.798,1330 EUR -17,6534 EUR -0,46%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
3.272,6156 GBP -54,1259 GBP -1,63%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
660.048,0293 JPY -3.067,8534 JPY -0,46%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
4.462,0452 USD -20,7392 USD -0,46%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
2,3362 CHF -0,0322 CHF -1,36%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
2,5302 EUR -0,0048 EUR -0,19%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
2,1801 GBP -0,0300 GBP -1,36%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
439,6956 JPY -0,8414 JPY -0,19%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
2,9724 USD -0,0057 USD -0,19%
Charts|News
ADA/CHF (Cardano-Schweizer Franken)
0,6944 CHF -0,0163 CHF -2,30%
Charts|News
ADA/EUR (Cardano-Euro)
0,7521 EUR -0,0087 EUR -1,14%
Charts|News
ADA/GBP (Cardano-Britische Pfund)
0,6480 GBP -0,0152 GBP -2,30%
Charts|News
ADA/JPY (Cardano-Yen)
130,6962 JPY -1,5058 JPY -1,14%
Charts|News
ADA/USD (Cardano-US-Dollar)
0,8835 USD -0,0102 USD -1,14%
Charts|News
LTC/CHF (Litecoin-Schweizer Franken)
90,5366 CHF -0,0841 CHF -0,09%
Charts|News
LTC/EUR (Litecoin-Euro)
98,0544 EUR 1,0570 EUR 1,09%
Charts|News
LTC/GBP (Litecoin-Britische Pfund)
84,4874 GBP -0,0785 GBP -0,09%
Charts|News
LTC/JPY (Litecoin-Yen)
17.040,1079 JPY 183,6863 JPY 1,09%
Charts|News

Am Mittag verbilligt sich der Bitcoin-Kurs um -0,03 Prozent. Damit ist Bitcoin um 12:26 115.689,61 US-Dollar wert, nach 115.726,25 US-Dollar am Vortag.

Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 16,00 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit 73,5 Prozent.

Zeitgleich verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 1,63 Prozent auf 115,81 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 113,95 US-Dollar.

Währenddessen wird Ethereum bei 4.467,59 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -0,34 Prozent im Vergleich zum Vortag (4.482,78 US-Dollar).

Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 598,34 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,56 Prozent im Vergleich zum Vortag (594,98 US-Dollar).

In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Sonntagmittag lag der Ripple-Kurs bei 2,978 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 2,978 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Dash Verluste verbuchen. Um 12:26 fällt der Dash-Kurs um -0,75 Prozent auf 23,10 US-Dollar. Am Vortag standen noch 23,28 US-Dollar an der Tafel.

Daneben fällt Monero um -0,71 Prozent auf 296,93 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 299,05 US-Dollar.

Daneben fällt NEO um -1,21 Prozent auf 6,536 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 6,617 US-Dollar.

Zudem gibt IOTA nach. Um -1,35 Prozent reduziert sich der IOTA-Kurs um 12:26 auf 0,1849 US-Dollar, nachdem IOTA am Vortag noch 0,1875 US-Dollar wert war.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,8850 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,8937 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,3853 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,3867 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0023 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 12:26 auf 0,0023 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Sonntagmittag lag der Verge-Kurs bei 0,0058 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0058 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: wael alreweie / Shutterstock.com