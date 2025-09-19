So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Mittag am Kryptomarkt
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
Werte in diesem Artikel
Am Mittag verbilligt sich der Bitcoin-Kurs um -0,03 Prozent. Damit ist Bitcoin um 12:26 115.689,61 US-Dollar wert, nach 115.726,25 US-Dollar am Vortag.
Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 16,00 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit 73,5 Prozent.
Zeitgleich verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 1,63 Prozent auf 115,81 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 113,95 US-Dollar.
Währenddessen wird Ethereum bei 4.467,59 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -0,34 Prozent im Vergleich zum Vortag (4.482,78 US-Dollar).
Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 598,34 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,56 Prozent im Vergleich zum Vortag (594,98 US-Dollar).
In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Sonntagmittag lag der Ripple-Kurs bei 2,978 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 2,978 US-Dollar.
In der Zwischenzeit muss Dash Verluste verbuchen. Um 12:26 fällt der Dash-Kurs um -0,75 Prozent auf 23,10 US-Dollar. Am Vortag standen noch 23,28 US-Dollar an der Tafel.
Daneben fällt Monero um -0,71 Prozent auf 296,93 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 299,05 US-Dollar.
Daneben fällt NEO um -1,21 Prozent auf 6,536 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 6,617 US-Dollar.
Zudem gibt IOTA nach. Um -1,35 Prozent reduziert sich der IOTA-Kurs um 12:26 auf 0,1849 US-Dollar, nachdem IOTA am Vortag noch 0,1875 US-Dollar wert war.
Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,8850 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,8937 US-Dollar.
Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,3853 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,3867 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0023 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 12:26 auf 0,0023 US-Dollar beziffert.
In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Sonntagmittag lag der Verge-Kurs bei 0,0058 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0058 US-Dollar.Redaktion finanzen.net
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
Bildquellen: wael alreweie / Shutterstock.com