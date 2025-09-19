Bitcoin Kurs Prognose: Kursexplosion in der kommenden Woche?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Am Kryptomarkt herrscht am heutigen Sonntag relativ wenig Bewegung. Zumindest wenn man Bitcoin, Ethereum und andere Top Coins betrachtet. Einige Ausnahmen wie $ASTER und Avantis sorgen für Aufsehen, am breiten Markt tut sich aber nicht viel. Das könnte sich schon bald ändern. Vor allem bei Bitcoin deutet einiges darauf hin, dass der Kurs schon bald wieder stark steigen könnte. Eine kleine Bewegung würde hier schon ausreichen, um eine Kettenreaktion auszulösen.

Short Squeeze möglich

Die Stimmung der Anleger hat sich gedreht. Während man noch vor einigen Wochen von allen Seiten gehört hat, dass Bitcoin vor einer Mega-Rallye steht, sind inzwischen erste Zweifel aufgekommen. Das hat dazu geführt, dass viele Trader Short-Positionen eröffnet haben, also auf fallende Kurse setzen. Wie sich zeigt, würde schon ein Kursplus von 4 % ausreichen, um Short-Positionen im Wert von 6 Milliarden Dollar zu liquidieren.

HOT: $BTC only needs to climb up 4% to wipe out $6B in shorts. pic.twitter.com/2D8b2L0o6d — Cointelegraph (@Cointelegraph) September 21, 2025

Kommt es zu einem solchen Short Squeeze, könnte das den Kurs schnell noch deutlich höher treiben. Leerverkäufer leihen sich ein Asset von der Börse, um es sofort zu verkaufen, in der Hoffnung, es später zu einem günstigeren Preis zurückkaufen und an die Börse zurückzahlen zu können.

Wenn der Kurs aber steigt, müssen diese Leerverkäufer ihre Position trotzdem irgendwann auflösen und dem Broker oder der Börse das Asset zurückzahlen. In diesem Fall muss es dann zu einem höheren Preis zurückgekauft werden, wodurch diese Trader Geld verlieren. Wenn an einem Punkt sehr viele Leerverkäufer gleichzeitig liquidiert werden, also ihre Positionen schließen müssen, spricht man von einem Short Squeeze, da all diese Short-Seller dadurch kurzzeitig zu Käufern werden.

Das könnte ausreichen, um den Bitcoin-Kurs auf ein neues Allzeithoch zu treiben. Schon jetzt zeigt sich, dass Bitcoin seinen bisher stärksten September hinlegen könnte. Unter diesen Voraussetzungen könnten auch Altcoins bald wieder zulegen, wobei aktuell vor allem Bitcoin Hyper ($HYPER) extrem gefragt ist.

Ist Bitcoin Hyper der beste Altcoin im Bullrun?

Steigt der Bitcoin-Kurs wieder, zieht das auch viele Altcoins mit nach oben. Bitcoin Hyper wird von zahlreichen Analysten und internationalen Krypto-Medien bereits als potenzieller Altcoin des Jahres angepriesen. Das liegt daran, dass die Entwickler an einer Layer-2-Lösung arbeiten, die Bitcoin mit den Vorteilen von Soalan verbinden soll.

Neben schnellen, günstigen Transaktionen bedeutet das vor allem Zugang zu DeFi-Anwendungen, sodass sich auch auf Bitcoin bald Zinsen durch Staking, Lending und andere Anwendungen verdienen lassen würden. Das könnte sich als Gamechanger für den gesamten Markt entpuppen. Für Anleger ergibt sich hier eine besondere Chance, da der $HYPER-Token derzeit noch im Vorverkauf erhältlich ist.

($HYPER Token-Vorverkauf – Quelle: Bitcoin Hyper Website)

Während des Vorverkaufs haben Investoren schon $HYPER-Token im Wert von über 17 Millionen Dollar gekauft, was $HYPER zu einem der erfolgreichsten Krypto ICOs überhaupt macht. Das spricht auch für einen starken Handelsstart an den Börsen. Schon während des Presales wird der Tokenpreis mehrfach erhöht, sodass diejenigen, die früh einsteigen, schon einen ersten Buchgewinn bis zum Handelsstart mitnehmen können.

$HYPER verfügt außerdem über eine Staking-Funktion, die es ermöglicht, ein passives Einkommen in Form von zusätzlichen Token zu generieren, wobei die Staking-Rendite dynamisch berechnet wird und daher vor allem am Anfang besonders hoch ist. Das hat dazu geführt, dass die meisten Käufer aus dem Presale ihre Token bereits staken, wodurch das Angebot zusätzlich verknappt wird. Ein knappes Angebot und eine hohe Nachfrage sind die idealen Bedingungen für eine Kursexplosion. Analysten halten daher einen Anstieg um bis zu 5.000 % bei $HYPER für möglich.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.