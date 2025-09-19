Krypto News Vorschau: Alles Wichtige für die nächste Woche

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Woche geht dem Ende zu und bringt bei Bitcoin nicht viel Neues mit sich. In den letzten 7 Tagen ist der Bitcoin-Kurs um 0,24 % gefallen, was nicht wirklich der Rede wert ist. Anders ist es bei Ethereum ($ETH), der um fast 4 % nachgegeben hat, während $BNB ein Plus von über 13 % verzeichnet. Auch in der kommenden Woche gibt es wieder einige Ereignisse, die Anleger im Blick haben sollten. Die neue Woche bringt auch viele neue Möglichkeiten mit sich.

Short Squeeze bei Bitcoin?

Die erste Euphorie ist am Kryptomarkt verflogen. Der Bitcoin-Kurs stagniert seit Wochen und das hat dazu geführt, dass viele Trader auf fallende Kurse setzen. Entsprechend hoch ist das Kapital, mit dem Trader Short-Positionen eröffnet haben. Wie sich zeigt, könnten bei Bitcoin schon bald Short-Positionen im Wert von 6 Milliarden Dollar liquidiert werden.

HOT: $BTC only needs to climb up 4% to wipe out $6B in shorts. pic.twitter.com/2D8b2L0o6d — Cointelegraph (@Cointelegraph) September 21, 2025

Für die Liquidierung der Short-Positionen wäre nur ein Anstieg um 4 % nötig. Das könnte dann schnell eine Kettenreaktion auslösen und den Bitcoin-Kurs noch deutlich höher treiben, wobei sogar ein neues Allzeithoch denkbar wäre. Anleger sollten die Entwicklung rund um Bitcoin daher genau im Auge behalten.

Geht die DEX-Coin-Rallye weiter?

Neben Bitcoin sorgen auch DEX-Coins in den letzten Tagen für Schlagzeilen. Aster und Avantis haben Kursexplosionen von über 1.000 % hinter sich, wobei Aster direkt in die Top 50 der größten Kryptowährungen der Welt aufgestiegen ist. Auch Avantis könnte schon bald unter den Top 100 Coins zu finden sein.

($ASTER Kursentwicklung seit dem Launch – Quelle: Coinmarketcap)

Inzwischen zeigt sich bei beiden Coins eine Korrektur, was die Frage aufwirft, ob die Rallye in der kommenden Woche weitergehen kann oder nicht. Mittelfristig halten einige Analysten bei beiden Coins noch deutlich höhere Kurse für möglich, auch wenn sich die Korrektur nun noch fortsetzen könnte. Noch bullisher sind die Prognosen allerdings bei Bitcoin Hyper ($HYPER).

Jetzt mehr über Bitcoin Hyper erfahren.

Bitcoin Hyper vor der Kursexplosion?

Sobald sich der Bitcoin-Kurs nach oben bewegt, profitieren davon in der Regel auch zahlreiche Altcoins. Einer der spannendsten Kandidaten ist aktuell Bitcoin Hyper ($HYPER), der von internationalen Krypto-Medien und Analysten bereits als potenzieller „Altcoin des Jahres“ bezeichnet wird. Das Projekt entwickelt eine Layer-2-Lösung, die Bitcoin mit den Vorteilen von Solana kombinieren soll.

Die Hyper Chain soll nicht nur schnelle und günstige Transaktionen ermöglichen, sondern vor allem auch DeFi-Anwendungen auf Bitcoin bringen. Damit hätten Anleger erstmals die Möglichkeit, auf ihre Bitcoin Zinsen durch Staking, Lending oder andere Anwendungen zu verdienen. Ein Konzept, das den Markt grundlegend verändern könnte. Der $HYPER-Token befindet sich aktuell noch im Vorverkauf, sodass Investoren die Chance haben, von Anfang an dabei zu sein.

($HYPER Token-Vorverkauf – Quelle: Bitcoin Hyper Website)

Die Nachfrage ist schon jetzt riesig. Bereits mehr als 17 Millionen Dollar wurden im Presale investiert, womit Bitcoin Hyper zu den erfolgreichsten Krypto-Presales der letzten Jahre zählt. Hinzu kommt, dass der Tokenpreis im Vorverkauf mehrfach angehoben wird. Wer früh einsteigt, profitiert dadurch schon vor dem Handelsstart von ersten Buchgewinnen.

Ein weiteres Highlight ist die integrierte Staking-Funktion. Anleger können ihre $HYPER-Token staken und dadurch ein passives Einkommen in Form zusätzlicher Token erzielen. Gerade in der Anfangsphase sind die Renditen besonders hoch, da noch nicht viele Token im Protokoll gebunden sind. Das sorgt dafür, dass bereits ein Großteil der Presale-Investoren ihre Token stakt, was das verfügbare Angebot zusätzlich verknappt. Ein knappes Angebot bei gleichzeitig hoher Nachfrage ist die perfekte Grundlage für starke Kursgewinne. Kein Wunder also, dass einige Analysten einen Anstieg von tausenden Prozent für realistisch halten.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $HYPER im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.