XRP Schock Prognose: Experte sicher - XRP wird auf 0 Euro fallen

Am Wochenende setzt sich die Konsolidierung am Kryptomarkt fort. Besonders XRP zeigt Schwäche und verliert auf Wochensicht rund drei Prozent. Die Marke von 3 US-Dollar wurde nach unten durchbrochen, was die Dynamik zusätzlich belastet. Im Vergleich zu BNB oder Solana tritt damit eine klare Underperformance im Bereich der größten Altcoins zutage. Zuletzt konnte XRP keine bullische Dynamik aufbauen.

Nun sorgt eine drastische Einschätzung für Aufsehen: Ein Analyst hält sogar ein Abrutschen von XRP auf null Euro für möglich. Wird der Ripple-Coin also bald wertlos?

Bitcoin-Maximalist erwartet XRP-Crash gegen BTC

Der bekannte Bitcoin-Maximalist Adam Liverson hat seine skeptische Haltung gegenüber XRP erneut bekräftigt. In einer aktuellen Einschätzung argumentiert er, dass die Kryptowährung langfristig im Verhältnis zu Bitcoin gegen null tendieren werde. Entscheidender Beleg ist für ihn der Chart, der XRP in Bitcoin notiert – dieser zeigt seit Jahren eine klare Abwärtsbewegung. Selbst in Phasen, in denen XRP gegenüber dem US-Dollar Zuwächse verbuchen konnte, setzte sich die Schwäche im Vergleich zu Bitcoin fort.

XRP goes to ZERO against Bitcoin.



THERE IS NO SECOND BEST. pic.twitter.com/5XkHF69Hht — Adam Livingston (@AdamBLiv) September 19, 2025

Liverson betont, dass Bitcoin als dezentrales, nicht manipulierbares Asset einen strukturellen Vorteil gegenüber XRP habe. Er verweist auf die fortschreitende Outperformance von BTC und sieht keine Anzeichen, dass sich dieser Trend umkehren könnte. Nur Bitcoin kann als langfristiger Wertspeicher und unabhängiges Geldsystem bestehen, während andere Kryptowährungen – insbesondere solche, die mit Banken oder zentralisierten Strukturen in Verbindung gebracht werden – keine vergleichbare Zukunft haben.

Dass er XRP als „Banker-Coin“ kritisiert, passt zu seinem Narrativ. Für Liverson existiert im Kryptomarkt letztlich „kein zweiter Platz“. Bitcoin sei die einzige relevante Größe, alles andere verliere im Vergleich stetig an Boden.

