BIGG Digital Assets Aktie News: Anleger schicken BIGG Digital Assets am Montagnachmittag tief südwärts

BIGG Digital Assets im Fokus

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 7,9 Prozent auf 0,116 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von BIGG Digital Assets nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 16:05 Uhr 7,9 Prozent auf 0,116 EUR. Die Abwärtsbewegung der BIGG Digital Assets-Aktie ging bis auf 0,116 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,124 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 289.110 BIGG Digital Assets-Aktien.

Am 14.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,255 EUR an. Gewinne von 119,019 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,077 EUR ab. Der derzeitige Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie liegt somit 51,895 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 29.11.2024 hat BIGG Digital Assets die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BIGG Digital Assets ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,02 CAD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,13 Mio. CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 47,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,44 Mio. CAD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte BIGG Digital Assets am 05.05.2025 vorlegen.

Laut Analysten dürfte BIGG Digital Assets im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,050 CAD einfahren.

Redaktion finanzen.net