BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Nachmittag nahezu unverändert

BIGG Digital Assets im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die BIGG Digital Assets-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via BMN bei 0,077 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die BIGG Digital Assets-Aktie wies um 15:43 Uhr kaum Veränderungen aus. Im BMN-Handel notierte das Papier bei 0,077 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,077 EUR. Das bisherige Tagestief markierte BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,077 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,077 EUR.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.12.2024 bei 0,179 EUR. Der aktuelle Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie ist somit 132,208 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,050 EUR ab. Mit Abgaben von 35,065 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BIGG Digital Assets am 30.05.2025. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,00 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat BIGG Digital Assets im vergangenen Quartal 4,09 Mio. CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 87,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BIGG Digital Assets 2,18 Mio. CAD umsetzen können.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,030 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net