BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Dienstagvormittag mit Aufschlag

Kurs der BIGG Digital Assets

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die BIGG Digital Assets-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 0,125 EUR.

Um 09:11 Uhr konnte die Aktie von BIGG Digital Assets zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,0 Prozent auf 0,125 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BIGG Digital Assets-Aktie sogar auf 0,125 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,120 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 18.000 BIGG Digital Assets-Aktien.

Bei 0,255 EUR erreichte der Titel am 14.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 103,275 Prozent hinzugewinnen. Bei 0,077 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BIGG Digital Assets-Aktie derzeit noch 38,898 Prozent Luft nach unten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BIGG Digital Assets am 29.11.2024. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,02 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,13 Mio. CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 47,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,44 Mio. CAD in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.05.2025 veröffentlicht.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,050 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net