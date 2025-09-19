DAX23.493 -0,6%ESt505.442 -0,3%Top 10 Crypto15,56 -2,7%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin95.853 -2,4%Euro1,1775 +0,3%Öl66,29 -0,6%Gold3.728 +1,2%
Aktie im Fokus

BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Montagmittag im Keller

22.09.25 12:12 Uhr
BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Montagmittag im Keller

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die Aktie verlor zuletzt in der BMN-Sitzung 6,0 Prozent auf 0,069 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BIGG Digital Assets
0,06 EUR -0,02 EUR -21,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:44 Uhr fiel die BIGG Digital Assets-Aktie. Im BMN-Handel rutschte das Papier um 6,0 Prozent auf 0,069 EUR ab. Die BIGG Digital Assets-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,066 EUR nach. Bei 0,066 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,179 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.12.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 161,022 Prozent über dem aktuellen Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,050 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,007 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BIGG Digital Assets am 28.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BIGG Digital Assets in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,83 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,66 Mio. CAD im Vergleich zu 2,40 Mio. CAD im Vorjahresquartal.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass BIGG Digital Assets 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

