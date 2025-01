BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets tendiert am Donnerstagmittag auf rotem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die BIGG Digital Assets-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung um 3,9 Prozent auf 0,112 EUR ab.

Die Aktie notierte um 11:44 Uhr mit Verlusten. Im BMN-Handel verbilligte sie sich um 3,9 Prozent auf 0,112 EUR. In der Spitze fiel die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,112 EUR. Mit einem Wert von 0,112 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via BMN 5.146 BIGG Digital Assets-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,256 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.02.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 128,571 Prozent hinzugewinnen. Bei 0,078 EUR fiel das Papier am 09.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,089 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 29.11.2024 legte BIGG Digital Assets die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BIGG Digital Assets ebenfalls -0,02 CAD je Aktie eingebüßt. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 47,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,13 Mio. CAD umgesetzt, gegenüber 1,44 Mio. CAD im Vorjahreszeitraum.

Am 05.05.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,050 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.

Redaktion finanzen.net