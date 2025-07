BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets gewinnt am Vormittag an Fahrt

Kursverlauf

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BIGG Digital Assets zulegen und verteuerte sich in der BMN-Sitzung um 1,7 Prozent auf 0,078 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 09:13 Uhr in der BMN-Sitzung 1,7 Prozent auf 0,078 EUR zu. Kurzfristig markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,078 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 0,078 EUR.

Am 05.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,179 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie liegt somit 56,208 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 0,050 EUR fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 36,143 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

BIGG Digital Assets ließ sich am 30.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,00 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 87,61 Prozent auf 4,09 Mio. CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,18 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BIGG Digital Assets-Verlust in Höhe von -0,030 CAD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net