BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Donnerstagmittag mit grünen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von BIGG Digital Assets. Zuletzt konnte die Aktie von BIGG Digital Assets zulegen und verteuerte sich in der BMN-Sitzung um 1,8 Prozent auf 0,078 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die BIGG Digital Assets-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 11:52 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 0,078 EUR. Bei 0,078 EUR erreichte die BIGG Digital Assets-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,078 EUR. Von der BIGG Digital Assets-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.000 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,179 EUR erreichte der Titel am 05.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 128,061 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 0,050 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BIGG Digital Assets-Aktie 56,800 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte BIGG Digital Assets am 30.05.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BIGG Digital Assets ebenfalls 0,00 CAD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz lag bei 4,09 Mio. CAD – das entspricht einem Zuwachs von 87,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,18 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BIGG Digital Assets einen Verlust von -0,030 CAD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net