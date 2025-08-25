BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Dienstagmittag in Rot

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die BIGG Digital Assets-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung um 0,6 Prozent auf 0,068 EUR ab.

Die BIGG Digital Assets-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 11:43 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 0,068 EUR. Die Abwärtsbewegung der BIGG Digital Assets-Aktie ging bis auf 0,068 EUR. Den BMN-Handel startete das Papier bei 0,069 EUR. Zuletzt wurden via BMN 15.000 BIGG Digital Assets-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.12.2024 auf bis zu 0,179 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BIGG Digital Assets-Aktie mit einem Kursplus von 162,555 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 0,050 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Mit einem Kursverlust von 26,579 Prozent würde die BIGG Digital Assets-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 30.05.2025 lud BIGG Digital Assets zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,00 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite standen 4,09 Mio. CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,18 Mio. CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.net