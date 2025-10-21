BIGG Digital Assets Aktie News: Anleger schicken BIGG Digital Assets am Dienstagvormittag ins Plus

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Das Papier von BIGG Digital Assets konnte zuletzt klettern und stieg im BMN-Handel um 3,4 Prozent auf 0,060 EUR.

Die BIGG Digital Assets-Aktie stieg im BMN-Handel. Um 09:13 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,4 Prozent auf 0,060 EUR. Bei 0,060 EUR markierte die BIGG Digital Assets-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 0,058 EUR eröffnete der Anteilsschein.

Am 05.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,179 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BIGG Digital Assets-Aktie 198,000 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,050 EUR. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Derzeit notiert die BIGG Digital Assets-Aktie damit 20,000 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 28.08.2025 hat BIGG Digital Assets in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BIGG Digital Assets ebenfalls -0,01 CAD je Aktie eingebüßt. Umsatzseitig wurden 2,66 Mio. CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BIGG Digital Assets 2,40 Mio. CAD umgesetzt.

In der BIGG Digital Assets-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,020 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

