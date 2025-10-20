BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets wird am Vormittag ausgebremst
Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im BMN-Handel verbilligte sie sich um 4,5 Prozent auf 0,059 EUR.
Die BIGG Digital Assets-Aktie notierte im BMN-Handel um 09:14 Uhr mit Abschlägen von 4,5 Prozent bei 0,059 EUR. Die Abwärtsbewegung der BIGG Digital Assets-Aktie ging bis auf 0,058 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,058 EUR. Der Tagesumsatz der BIGG Digital Assets-Aktie belief sich zuletzt auf 1.500 Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 0,179 EUR erreichte der Titel am 05.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 202,538 Prozent Plus fehlen der BIGG Digital Assets-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,050 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,398 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Am 28.08.2025 äußerte sich BIGG Digital Assets zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz wurden 2,66 Mio. CAD gegenüber 2,40 Mio. CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass BIGG Digital Assets 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD ausweisen wird.
