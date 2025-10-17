BIGG Digital Assets Aktie News: Anleger schicken BIGG Digital Assets am Vormittag tief südwärts

BIGG Digital Assets im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Das Papier von BIGG Digital Assets gab in der BMN-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 6,3 Prozent auf 0,061 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von BIGG Digital Assets nach unten. In der BMN-Sitzung verlor die Aktie um 09:13 Uhr 6,3 Prozent auf 0,061 EUR. Die BIGG Digital Assets-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,061 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,061 EUR.

Am 05.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,179 EUR an. Der aktuelle Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie ist somit 191,205 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 0,050 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 18,567 Prozent könnte die BIGG Digital Assets-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BIGG Digital Assets am 28.08.2025. BIGG Digital Assets hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,40 Mio. CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,66 Mio. CAD ausgewiesen.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.

Redaktion finanzen.net