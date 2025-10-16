BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Nachmittag im Keller

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 13,4 Prozent auf 0,063 EUR.

Der BIGG Digital Assets-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 16:00 Uhr verlor das Papier 13,4 Prozent auf 0,063 EUR. Bei 0,063 EUR markierte die BIGG Digital Assets-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 0,064 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der BIGG Digital Assets-Aktie belief sich zuletzt auf 176.350 Aktien.

Am 10.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,178 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 181,962 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 0,053 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,506 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 28.08.2025 hat BIGG Digital Assets in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,00 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 CAD je Aktie gewesen. BIGG Digital Assets hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,66 Mio. CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,40 Mio. CAD erwirtschaftet worden waren.

Laut Analysten dürfte BIGG Digital Assets im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD einfahren.

Redaktion finanzen.net