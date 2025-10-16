BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Mittag mit kräftigen Verlusten

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die BIGG Digital Assets-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 13,7 Prozent auf 0,063 EUR.

Die BIGG Digital Assets-Aktie wies um 11:53 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 13,7 Prozent auf 0,063 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der BIGG Digital Assets-Aktie ging bis auf 0,063 EUR. Bei 0,064 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Von der BIGG Digital Assets-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 118.500 Stück gehandelt.

Am 10.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 0,178 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 182,857 Prozent über dem aktuellen Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 0,053 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,238 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

BIGG Digital Assets ließ sich am 28.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,83 Prozent auf 2,66 Mio. CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,40 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,020 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.

Redaktion finanzen.net