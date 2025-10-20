BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets gewinnt am Montagmittag kräftig

BIGG Digital Assets im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von BIGG Digital Assets. Zuletzt sprang die BIGG Digital Assets-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 6,9 Prozent auf 0,068 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von BIGG Digital Assets nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 12:02 Uhr 6,9 Prozent auf 0,068 EUR. Kurzfristig markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,068 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,068 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 217.221 BIGG Digital Assets-Aktien umgesetzt.

Bei 0,178 EUR markierte der Titel am 10.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BIGG Digital Assets-Aktie derzeit noch 160,526 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 0,053 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie ist somit 21,930 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BIGG Digital Assets am 28.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,83 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,66 Mio. CAD, während im Vorjahreszeitraum 2,40 Mio. CAD ausgewiesen worden waren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BIGG Digital Assets-Verlust in Höhe von -0,020 CAD je Aktie aus.

