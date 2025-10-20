BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets präsentiert sich am Nachmittag stärker

Aktie im Fokus

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von BIGG Digital Assets legte zuletzt zu und stieg im BMN-Handel um 0,2 Prozent auf 0,062 EUR.

Um 15:43 Uhr konnte die Aktie von BIGG Digital Assets zulegen und verteuerte sich in der BMN-Sitzung um 0,2 Prozent auf 0,062 EUR. In der Spitze legte die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,064 EUR zu. Bei 0,058 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel. Über BMN wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.700 BIGG Digital Assets-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 0,179 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BIGG Digital Assets-Aktie derzeit noch 188,387 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 0,050 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Der aktuelle Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie ist somit 19,355 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

BIGG Digital Assets ließ sich am 28.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BIGG Digital Assets ebenfalls -0,01 CAD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite standen 2,66 Mio. CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,40 Mio. CAD umgesetzt.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,020 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net