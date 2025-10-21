BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von BIGG Digital Assets. Die BIGG Digital Assets-Aktie stieg im BMN-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,4 Prozent auf 0,060 EUR.

Um 15:43 Uhr stieg die BIGG Digital Assets-Aktie. In der BMN-Sitzung kletterte das Papier um 3,4 Prozent auf 0,060 EUR. Die BIGG Digital Assets-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,060 EUR aus. Bei 0,058 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,179 EUR) erklomm das Papier am 05.12.2024. Gewinne von 198,000 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 0,050 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BIGG Digital Assets-Aktie mit einem Verlust von 16,667 Prozent wieder erreichen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BIGG Digital Assets am 28.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat BIGG Digital Assets mit einem Umsatz von insgesamt 2,66 Mio. CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,40 Mio. CAD erwirtschaftet worden waren, um 10,83 Prozent gesteigert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,020 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.

Redaktion finanzen.net