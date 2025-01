BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Donnerstagvormittag mit Kursabschlägen

Aktie im Fokus

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BIGG Digital Assets-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 0,110 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von BIGG Digital Assets gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 09:20 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 0,110 EUR abwärts. Die BIGG Digital Assets-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,100 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,111 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 738.839 BIGG Digital Assets-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,255 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie liegt somit 56,935 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,077 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,201 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie.

Am 28.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,02 CAD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 47,92 Prozent auf 2,13 Mio. CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,44 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Experten gehen davon aus, dass BIGG Digital Assets im Jahr 2024 -0,050 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net