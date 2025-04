So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag

Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

Werte in diesem Artikel

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Nachmittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 17:10 fällt Bitcoin -0,23 Prozent auf 82.956,29 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 83.146,43 US-Dollar.

Daneben steigt Bitcoin Cash um 0,12 Prozent auf 300,88 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 300,51 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Ethereum-Kurs um -0,81 Prozent auf 1.801,85 US-Dollar. Gestern war Ethereum noch 1.816,55 US-Dollar wert.

Inzwischen steigt der Litecoin-Kurs um 0,28 Prozent auf 83,61 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 83,37 US-Dollar wert.

Zudem gewinnt Ripple am Freitagnachmittag hinzu. Um 3,39 Prozent auf 2,132 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ripple-Kurs bei 2,062 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Cardano-Kurs im Aufwind. Um 17:11 zieht Cardano um 1,64 Prozent auf 0,6609 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,6503 US-Dollar gemeldet wurde.

Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach oben. Monero gewinnt 0,09 Prozent auf 214,99 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 214,80 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen wird IOTA bei 0,1668 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 2,05 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,1635 US-Dollar).

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0042 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 17:10 auf 0,0042 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2610 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 17:11 bei 0,2600 US-Dollar.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,0149 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0146 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Dash Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der Dash-Kurs um 0,42 Prozent auf 21,71 US-Dollar. Am Vortag standen noch 21,62 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der NEO-Kurs bei 4,731 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (4,739 US-Dollar) ist das ein Verlust von -0,19 Prozent.

Redaktion finanzen.net