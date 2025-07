Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Nachmittag in Rot

Kursverlauf

Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Bijou Brigitte-Aktie. Im Stuttgart-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 37,60 EUR ab.

Um 16:00 Uhr ging es für die Bijou Brigitte-Aktie nach unten. Im Stuttgart-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 37,60 EUR. Das Tagestief markierte die Bijou Brigitte-Aktie bei 37,60 EUR. Bei 37,80 EUR eröffnete der Anteilsschein.

Am 12.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 46,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 23,67 Prozent Plus fehlen der Bijou Brigitte-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 31,10 EUR. Derzeit notiert die Bijou Brigitte-Aktie damit 20,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Bijou Brigitte ließ sich am 06.11.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2014 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,36 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,36 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 89,00 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bijou Brigitte 89,00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bijou Brigitte-Aktie

Bijou Brigitte-Aktie bricht zweistellig ein: Bijou Brigitte verdient weniger

Hot Stocks heute: Bijou Brigitte springt nach Depotaufnahme an - Aktienliste Silvesterwetten

Bijou Brigitte erhält Überbrückungshilfe - Bijou Brigitte-Aktie deutlich stärker