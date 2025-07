Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte gibt am Mittag nach

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Bijou Brigitte. Die Bijou Brigitte-Aktie rutschte in der Stuttgart-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 37,70 EUR ab.

Die Aktie verlor um 12:00 Uhr in der Stuttgart-Sitzung 0,8 Prozent auf 37,70 EUR. Bei 37,60 EUR markierte die Bijou Brigitte-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 37,80 EUR eröffnete der Anteilsschein.

Mit einem Kursgewinn bis auf 46,50 EUR erreichte der Titel am 12.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,34 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bijou Brigitte-Aktie. Bei 31,10 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bijou Brigitte-Aktie mit einem Verlust von 17,51 Prozent wieder erreichen.

Am 06.11.2014 lud Bijou Brigitte zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2014 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,36 EUR gegenüber 1,36 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 89,00 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 89,00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

