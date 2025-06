Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Mittag höher

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im Stuttgart-Handel gewannen die Bijou Brigitte-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Die Bijou Brigitte-Aktie stieg im Stuttgart-Handel. Um 12:01 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 45,70 EUR. Bei 45,90 EUR markierte die Bijou Brigitte-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 45,40 EUR startete der Titel in den Stuttgart-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Stuttgart-Handel 1.161 Bijou Brigitte-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.06.2025 bei 45,90 EUR. 0,44 Prozent Plus fehlen der Bijou Brigitte-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 31,10 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 06.11.2014 äußerte sich Bijou Brigitte zu den Kennzahlen des am 30.09.2014 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 89,00 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 89,00 Mio. EUR eingefahren.

