Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Donnerstagnachmittag kaum verändert

Die Aktie von Bijou Brigitte zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Bei der Bijou Brigitte-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 44,70 EUR.

Die Bijou Brigitte-Aktie kam im XETRA-Handel um 15:48 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 44,70 EUR. Die Bijou Brigitte-Aktie legte bis auf 45,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Abwärtsbewegung der Bijou Brigitte-Aktie ging bis auf 44,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 44,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.879 Bijou Brigitte-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.06.2025 bei 46,50 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,03 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 31,00 EUR am 22.08.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 06.11.2014 lud Bijou Brigitte zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2014 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,36 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 89,00 Mio. EUR, gegenüber 89,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

