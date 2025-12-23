TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 24. Dezember bis Montag, 29. Dezember (vorläufige Fassung)
M I T T W O C H, 24. Dezember
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: 225.000
zuvor: 224.000
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen
Energy Information Administration (EIA) Vorwoche
- Börsenfeiertag Deutschland, Österreich, Schweiz, Dänemark, Italien,
Norwegen, Schweden, Finnland
Verkürzter Handel in Australien, Belgien, Spanien, Frankreich,
Großbritannien, Luxemburg, Niederlande, Portugal, Singapur, USA
D O N N E R S T A G, 25. Dezember 2025
*** - JP/BoJ Gouverneur Ueda, Rede bei Treffen des
Japan Business Federation Council
- Börsenfeiertag Deutschland, Österreich, Schweiz, Dänemark, Italien,
Norwegen, Schweden, Finnland, Australien, Belgien, Spanien, Frankreich,
Großbritannien, Luxemburg, Niederlande, Portugal, Hongkong, Südkorea,
Singapur, USA
- Börsenfeiertag Deutschland, Österreich, Schweiz, Dänemark, Italien,
Norwegen, Schweden, Finnland, Australien, Belgien, Spanien, Frankreich,
Großbritannien, Luxemburg, Niederlande, Portugal, Hongkong
F R E I T A G, 26. Dezember 2025
- US/Börsenfeiertag Deutschland, Österreich, Schweiz, Dänemark, Italien,
Norwegen, Schweden, Finnland, Australien, Belgien, Spanien, Frankreich,
Großbritannien, Luxemburg, Niederlande, Portugal, Hongkong
