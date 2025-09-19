Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Vormittag nahezu unverändert
Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Bijou Brigitte. Die Bijou Brigitte-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 40,00 EUR an der Tafel.
Werte in diesem Artikel
Kaum Bewegung ließ sich um 09:02 Uhr bei der Bijou Brigitte-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 40,00 EUR. Die Bijou Brigitte-Aktie zog in der Spitze bis auf 40,00 EUR an. Die Bijou Brigitte-Aktie gab in der Spitze bis auf 40,00 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 40,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 402 Bijou Brigitte-Aktien umgesetzt.
Am 11.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 46,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 03.12.2024 Kursverluste bis auf 33,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 16,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Bijou Brigitte ließ sich am 06.11.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2014 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,36 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,36 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Bijou Brigitte 89,00 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 89,00 Mio. EUR umgesetzt worden.
Alle: Alle Empfehlungen