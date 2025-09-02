Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte reagiert am Nachmittag positiv
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Bijou Brigitte. Zuletzt konnte die Aktie von Bijou Brigitte zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 40,00 EUR.
Das Papier von Bijou Brigitte konnte um 15:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 40,00 EUR. Die Bijou Brigitte-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 40,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 39,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.822 Bijou Brigitte-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 46,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.06.2025 erreicht. Derzeit notiert die Bijou Brigitte-Aktie damit 13,98 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 03.12.2024 auf bis zu 33,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bijou Brigitte-Aktie ist somit 16,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bijou Brigitte am 06.11.2014. Das EPS belief sich auf 1,36 EUR gegenüber 1,36 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 89,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 89,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
