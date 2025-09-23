Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte zeigt sich am Vormittag fester
Die Aktie von Bijou Brigitte zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Bijou Brigitte konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 41,00 EUR.
Um 09:04 Uhr stieg die Bijou Brigitte-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 41,00 EUR. Die Bijou Brigitte-Aktie zog in der Spitze bis auf 41,00 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 41,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bijou Brigitte-Aktien beläuft sich auf 97 Stück.
Bei 46,50 EUR markierte der Titel am 11.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bijou Brigitte-Aktie 13,41 Prozent zulegen. Am 03.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 33,30 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,78 Prozent.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bijou Brigitte am 06.11.2014. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,36 EUR, nach 1,36 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 89,00 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 89,00 Mio. EUR eingefahren.
