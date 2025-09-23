Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Mittwochnachmittag in Grün

Blick auf Bijou Brigitte-Kurs

Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Bijou Brigitte legte zuletzt zu und stieg im Stuttgart-Handel um 1,2 Prozent auf 41,20 EUR.

Um 16:00 Uhr sprang die Bijou Brigitte-Aktie im Stuttgart-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 41,20 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bijou Brigitte-Aktie bei 42,00 EUR. Bei 40,70 EUR startete der Titel in den Stuttgart-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 300 Bijou Brigitte-Aktien umgesetzt.

Am 12.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 46,50 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,86 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bijou Brigitte-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 03.12.2024 Kursverluste bis auf 33,35 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 30.09.2014 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bijou Brigitte am 06.11.2014. Das EPS wurde auf 1,36 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bijou Brigitte 1,36 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bijou Brigitte in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 89,00 Mio. EUR im Vergleich zu 89,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.net

