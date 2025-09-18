DAX23.754 +0,3%ESt505.492 +0,6%Top 10 Crypto16,41 -0,9%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.556 +0,2%Euro1,1757 -0,3%Öl67,05 -0,7%Gold3.654 +0,3%
Aktienentwicklung

Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte zeigt sich am Freitagvormittag freundlich

19.09.25 09:27 Uhr
Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte zeigt sich am Freitagvormittag freundlich

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Bijou Brigitte. Zuletzt stieg die Bijou Brigitte-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 39,80 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bijou Brigitte AG
39,40 EUR -0,50 EUR -1,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:02 Uhr ging es für das Bijou Brigitte-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 39,80 EUR. Bei 39,80 EUR markierte die Bijou Brigitte-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 39,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 112 Bijou Brigitte-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (46,50 EUR) erklomm das Papier am 11.06.2025. Gewinne von 16,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.12.2024 bei 33,30 EUR. Derzeit notiert die Bijou Brigitte-Aktie damit 19,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 06.11.2014 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2014 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,36 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,36 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 89,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 89,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

