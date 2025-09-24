DAX23.561 -0,5%ESt505.450 -0,3%Top 10 Crypto15,45 -1,1%Dow46.026 -0,2%Nas22.354 -0,6%Bitcoin95.479 -1,1%Euro1,1671 -0,6%Öl68,60 -0,7%Gold3.730 -0,2%
Kursentwicklung

Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte tendiert am Donnerstagnachmittag tiefer

25.09.25 16:11 Uhr
Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte tendiert am Donnerstagnachmittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Bijou Brigitte. Die Bijou Brigitte-Aktie rutschte in der Stuttgart-Sitzung zuletzt um 3,1 Prozent auf 40,70 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bijou Brigitte AG
41,00 EUR -0,50 EUR -1,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Bijou Brigitte-Aktie musste um 16:00 Uhr im Stuttgart-Handel abgeben und fiel um 3,1 Prozent auf 40,70 EUR. Im Tief verlor die Bijou Brigitte-Aktie bis auf 40,30 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 42,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 50 Bijou Brigitte-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 46,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.06.2025 erreicht. 14,25 Prozent Plus fehlen der Bijou Brigitte-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.12.2024 bei 33,35 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bijou Brigitte-Aktie 22,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Bijou Brigitte ließ sich am 06.11.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2014 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,36 EUR gegenüber 1,36 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 89,00 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 89,00 Mio. EUR.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

