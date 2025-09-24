DAX23.396 -1,1%ESt505.420 -0,8%Top 10 Crypto15,30 -2,1%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin94.955 -1,6%Euro1,1736 ±-0,0%Öl69,11 +0,1%Gold3.752 +0,4%
Blick auf Aktienkurs

Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte verbilligt sich am Mittag

25.09.25 12:07 Uhr
Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bijou Brigitte-Aktie musste zuletzt im Stuttgart-Handel abgeben und fiel um 3,6 Prozent auf 40,50 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bijou Brigitte AG
40,60 EUR -0,90 EUR -2,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Bijou Brigitte-Aktie gab im Stuttgart-Handel um 12:00 Uhr um 3,6 Prozent auf 40,50 EUR nach. Der Kurs der Bijou Brigitte-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 40,30 EUR nach. Zum Stuttgart-Handelsstart notierte das Papier bei 42,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 25 Bijou Brigitte-Aktien umgesetzt.

Bei 46,50 EUR markierte der Titel am 12.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 14,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 03.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,35 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bijou Brigitte-Aktie ist somit 17,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 06.11.2014 lud Bijou Brigitte zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2014 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,36 EUR gegenüber 1,36 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 89,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 89,00 Mio. EUR gelegen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bijou Brigitte-Aktie

Bijou Brigitte-Aktie bricht zweistellig ein: Bijou Brigitte verdient weniger

Hot Stocks heute: Bijou Brigitte springt nach Depotaufnahme an - Aktienliste Silvesterwetten

Bijou Brigitte erhält Überbrückungshilfe - Bijou Brigitte-Aktie deutlich stärker

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

