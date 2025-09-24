Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte verbilligt sich am Mittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bijou Brigitte-Aktie musste zuletzt im Stuttgart-Handel abgeben und fiel um 3,6 Prozent auf 40,50 EUR.

Die Bijou Brigitte-Aktie gab im Stuttgart-Handel um 12:00 Uhr um 3,6 Prozent auf 40,50 EUR nach. Der Kurs der Bijou Brigitte-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 40,30 EUR nach. Zum Stuttgart-Handelsstart notierte das Papier bei 42,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 25 Bijou Brigitte-Aktien umgesetzt.

Bei 46,50 EUR markierte der Titel am 12.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 14,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 03.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,35 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bijou Brigitte-Aktie ist somit 17,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 06.11.2014 lud Bijou Brigitte zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2014 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,36 EUR gegenüber 1,36 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 89,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 89,00 Mio. EUR gelegen.

