Ausblick: Carl Zeiss Meditec präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Carl Zeiss Meditec wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.05.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2023 abgelaufen ist.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Carl Zeiss Meditec im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,693 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,01 EUR je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 504,1 Millionen EUR - ein Plus von 13,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Carl Zeiss Meditec 445,2 Millionen EUR erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,15 EUR, gegenüber 3,29 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 2,11 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,90 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Carl Zeiss Meditec AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Carl Zeiss Meditec AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Carl Zeiss Meditec AG

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec