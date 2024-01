Bilanz im Fokus

Ausblick: Tilray (ex Aphria) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

08.01.24 22:01 Uhr

Bei Tilray (ex Aphria) stehen Quartalszahlen an. Was Analysten erwarten.

Werbung

Tilray (ex Aphria) wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.01.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.11.2023 abgelaufen ist. In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,051 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Tilray (ex Aphria) noch -0,110 USD je Aktie verloren. Beim Umsatz erwarten insgesamt 12 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 34,36 Prozent auf 193,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Tilray (ex Aphria) noch 144,1 Millionen USD umgesetzt. Cannabis-Aktien boomen: So können Sie in den Cannabis-Aktien-Index investieren. (Anzeige)



Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. 14 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,204 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -2,350 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 797,7 Millionen USD, gegenüber 627,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus. Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tilray (ex Aphria) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tilray (ex Aphria) Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Jarretera / Shutterstock.com