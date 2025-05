Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Freitagnachmittag im Sinkflug

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 5,3 Prozent auf 0,440 USD ab.

Das Papier von Tilray (ex Aphria) befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 5,3 Prozent auf 0,440 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Tilray (ex Aphria)-Aktie ging bis auf 0,435 USD. Bei 0,455 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 470.020 Tilray (ex Aphria)-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 31.07.2024 auf bis zu 2,145 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie liegt somit 79,487 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 0,414 USD fiel das Papier am 07.05.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Verlust von 5,932 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Tilray (ex Aphria)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Tilray (ex Aphria) ließ sich am 08.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 28.02.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,87 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,12 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Tilray (ex Aphria) 185,78 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 188,34 Mio. USD umgesetzt worden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tilray (ex Aphria) einen Verlust von -0,052 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

