HELLA gewährt Anlegern am Freitag Blick in die Bücher

HELLA GmbH präsentiert in der am 11.01.2019 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.11.2018 endete.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,88 EUR je Aktie gegenüber 1,04 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

HELLA GmbH soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,74 Milliarden EUR abgeschlossen haben - davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 4,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,82 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,60 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,50 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 15 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 7,06 Milliarden EUR, gegenüber 7,06 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Hella, HELLA KGaA Hueck & Co.