Zahlen voraus: Kommt Tesla-Konkurrent NIO aus der operativen Krise?

NIO wird am Dienstag seine Bücher öffnen. Anleger erhoffen sich positive Neuigkeiten von Seiten des Tesla -Konkurrenten aus China.

Dämmt NIO seinen Verlust ein?

Experten erwarten, dass der Elektroautobauer im abgelaufenen Geschäftsquartal Umsätze von umgerechnet 405,33 Millionen Dollar erzielt hat. Das wäre im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein deutlicher Rückgang: Das vierte Quartal 2018 hatte noch Erlöse von 512,21 Millionen Dollar eingebracht.

Auf Ergebnisbasis rechnen Wall Street-Analysten allerdings mit einer Verbesserung: Der Verlust je Aktie soll bei 33 Cents liegen - vor Jahresfrist hatte NIO noch ein minus von 50 Cent je Aktie eingefahren.

NIO in schwierigem Fahrwasser

Der Elektroautobauer hatte in den vergangenen Monaten mit Schwierigkeiten zu kämpfen und war finanziell in Schieflage geraten. Das Unternehmen, das von den chinesischen Konzernriesen Tencent und Baidu finanziell gestützt wird, litt insbesondere unter der Branchenkrise, nachdem die Nachfrage nach Fahrzeugen des Unternehmens auf dem chinesischen Heimatmarkt - insbesondere infolge sinkender Subventionen von Staatsseite - gesunken war.

Zuletzt hatte sich der Autobauer mit frischem Kapital versorgt, indem einmal mehr kurzfristige Wandelanleihen im Rahmen einer Privatplatzierung ausgegeben wurden. Insgesamt kamen auf diesem Weg 235 Millionen US-Dollar in die Kassen des klammen Unternehmens.

Ob NIO mit dem frischen Geld seine operativen Probleme in den Griff bekommen und genügend Fahrzeuge verkaufen kann, um unter dem Strich Geld zu verdienen, bleibt aber abzuwarten. Insbesondere vor dem Hintergrund der nicht absehbaren Folgen des Coronavirus könnte es NIO auch in den kommenden Monaten am Markt schwer haben.



Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com