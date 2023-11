Arm-Aktie nachbörslich an der NASDAQ abgestraft: Erste Bilanz nach IPO überzeugt nicht

Bilanz nach 6 Wochen an der NASDAQ: So hat sich die Arm-Aktie bisher geschlagen

Arm Aktie News: Arm gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt

NASDAQ-Titel NVIDIA-Aktie im Plus: NVIDIA will Intel offenbar mit eigenen PC-Prozessoren angreifen

Birkenstock ist seit zwei Wochen an der NYSE: So performte die Birkenstock-Aktie - und so könnte es weitergehen

Heute im Fokus

Telefonica-Konzern will Ebitda mittelfristig steigern. AUTO1 im 3. Quartal mit überraschendem Gewinn im Tagesgeschäft. Airbnb will Angebote mit Top-Bewertungen prominenter präsentieren. General Motors legt Produktion künftiger Robotaxi-Fahrzeuge auf Eis. Fresenius will Eugin-Gruppe an KKR-Konsortium verkaufen. Heidelberger Druck verdient trotz Umsatzrückgang operativ mehr.