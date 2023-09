Arm-Aktie schließt an der NASDAQ tiefer: Rally setzt sich nach Kurssprung zum IPO nicht fort

Nach Mega-IPO

Die Arm-Aktie hat ein überaus erfolgreiches Börsendebüt gefeiert. Nun bestritt sie ihren zweiten Handelstag.

Die Arm-Aktie hat am Donnerstag ihr Börsendebüt an der NASDAQ gefeiert. Bei einem Erstausgabepreis von 51,00 US-Dollar sprang die Aktie direkt zum Start an und markierte ihren Erstkurs bei 56,10 US-Dollar. Im Handelsverlauf zeigten sich immer mehr Anleger kaufwillig, der Anteilsschein des britischen Chip-Unternehmens, das zur japanischen Softbank gehört, beendete den ersten Handelstag bei 63,59 US-Dollar.

Kursrally setzt sich nicht fort

Am Freitag deutete sich indessen nur anfangs eine Fortsetzung der Kursrally an. Die Arm-Aktie stieg im frühen NASDAQ-Handel zeitweise bis auf 69,00 US-Dollar, dann setzten aber offenbar Gewinnmitnahmen ein und das Papier fiel ins Minus. Zum Handelsschluss verbuchte die Arm-Aktie letztlich bei 60,75 US-Dollar Verluste in Höhe von 4,47 Prozent.

Softbank nimmt 5 Milliarden US-Dollar ein

Mit dem Börsengang von Arm hat der Eigner, die japanische Holdinggesellschaft Softbank, einen Milliardenbetrag eingenommen. Fünf Milliarden US-Dollar flossen in die Kassen des Unternehmens, das nur neun Prozent der Arm-Aktien in den freien Handel gebracht hat und weiterhin 91 Prozent der Arm-Anteile besitzt. Zum Vergleich: Die Gesamtübernahme von Arm hatte Softbank vor rund sieben Jahren 32 Milliarden US-Dollar gekostet.

Arm wichtiger Player in der Chipindustrie

Arm gilt als einer der Top-Player in der aktuell stark nachgefragten Chip-Industrie. Dabei stellt das Unternehmen selbst keine Halbleiter her, sondern liefert Chipdesigns für eine Reihe von Halbleiterhersteller, darunter auch die Prozessordesigns, die in nahezu allen namhaften Smartphones Anwendung finden.



