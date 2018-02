Steinhoff erleidet Gerichtsschlappe in Amsterdam im 'Poco'-Fall

Ein Gericht in Amsterdam entschied am späten Montagabend, dass das im MDAX notierte Unternehmen seine Bilanzen für 2016 korrigierten muss. Bei dem Streit mit dem früheren Partner OM & MW geht es unter anderem um die korrekte Erfassung der gemeinsam zu je 50 Prozent gehaltenen Möbelhauskette Poco. OM & MW zufolge hatte Steinhoff International die Firma vollständig in seiner Bilanz berücksichtigt. Dies wurde nun vom Gericht gerügt. Der Aktienkurs von Steinhoff reagierte im späten Handel zunächst nicht.

AMSTERDAM (dpa-AFX)

Bildquellen: Steinhoff International Holdings N.V.