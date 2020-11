Techwerte gefragt: TecDAX zieht kräftig an - DAX freundlich

Mit dem DAX ging es zum Start am Mittwoch 0,33 Prozent auf 13.205,95 Punkte nordwärts, aktuell steht ein Plus von 0,43 Prozent auf 13.175,01 Zähler an der Kurstafel. Daneben weist der TecDAX aktuell einen Kurssprung von 1,77 Prozent auf 2.992,52 Punkte aus. Zwischenzeitlich stieg der Index der Techwerte über die Marke von 3.000 Punkten.

Als Kurstreiber unter den Techaktien erweisen sich unter anderem Bechtle nach heutigen Zahlen sowie Nordex und TeamViewer, die bereits am Dienstag die Bücher geöffnet hatten. Aus dem DAX sind der Versorger E.ON und der Autozulieferer Continental mit von der Bilanz-Partie.

Corona und Geldpolitik

Börsianern zufolge sind Investoren nach den ermutigenden Nachrichten zu Fortschritten bei der Entwicklung eines Coronavirus-Impfstoffs immer noch dabei, sich zu sortieren. "Noch ist es verfrüht, Corona zu den Akten zu legen", warnte Commerzbank-Analyst Carsten Fritsch. "Bis ein Impfstoff in ausreichender Menge zur Verfügung steht und eine flächendeckende Immunisierung erreicht ist, wird es noch dauern. Auch ist nicht zu erwarten, dass die Zentralbanken nun zu einer halbwegs normalen Geldpolitik zurückkehren." Vor diesem Hintergrund werden Anleger Aussagen der EZB-Führungsriege im Rahmen eines Online-Forums der Notenbank genau verfolgen.

Brexit-Verhandlungen

Mit einem Auge schielen Börsianer zudem auf die Brexit-Verhandlungen. Nach den jüngsten ermutigenden Äußerungen hoffen sie, dass sich Großbritannien und die EU in letzter Minute noch auf ein Freihandelsabkommen einigen.

