Lyft überzeugt trotz Umsatzplus nicht - Lyft-Aktie bricht an der NASDAQ ein

Der Fahrdienstleister und Uber -Konkurrent Lyft hat in seinem vierten Quartal 2022 einen Verlust von 558 Millionen Dollar erzielt nach 283,2 Millionen Dollar vor Jahresfrist.Der Umsatz zog von 970 Millionen US-Dollar auf 1,2 MILLIARDEN US-Dollar an. Hier hatten Experten zuvor Erlöse von 1,155 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt.

Im Gesamtjahr lag der Verlust bei 1,58 Milliarden Dollar nach 1,06 Milliarden Dollar vor Jahresfrist.

Die Erlöse stiegen daneben von 4,074 Milliarden US-Dollar auf 4,095 Milliarden US-Dollar (Analystenerwartung: 4,801 Milliarden US-Dollar).

Der Ausblick war schwach: Im ersten Quartal peilt Lyft Erlöse von 975 Millionen Dollar bei einem EBITDA zwischen fünf und 15 Millionen Dollar an.

So reagiert die Lyft-Aktie

Nach Quartalszahlen des Fahrtenvermittlers und einem enttäuschenden Ausblick haben die Anleger am Freitag die Flucht ergriffen. Die Lyft-Aktie zeigt sich im US-Handel an der NASDAQ zeitweise satte 32,93 Prozent tiefer bei 10,88 US-Dollar.

Die Suche nach Mitfahrgelegenheiten habe sich in den USA beinahe vollständig von der Pandemie erholt - Lyft allerdings nicht, schrieb Analyst Douglas Anmuth von JPMorgan in einer aktuellen Studie, in der er die Papiere von "Overweight" auf "Neutral" abstufte und das Kursziel von 29 auf 15 US-Dollar nahezu halbierte. Das Netzwerk und die Größenvorteile des Konkurrenten Uber würden zunehmend zur Belastung.

Uber hatte in dieser Woche bereits seine Zahlen vorgelegt. Die Geschäfte liefen bei Uber im vierten Quartal dank robuster Nachfrage überraschend gut.

Nicht so aber bei Lyft, dessen Schlussquartal laut dem Analysten Brad Erickson von der kanadischen Bank RBC schlicht "zum Vergessen" gewesen sei. Und nicht nur das: Auch der Ausblick auf das erste Quartal des neuen Jahres enttäusche, schrieb er und kappte das Kursziel von 16 auf 11 Dollar.



Redaktion finanzen.net / (dpa-AFX)

Bildquellen: Tero Vesalainen / Shutterstock.com