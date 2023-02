Lyft überzeugt trotz Umsatzplus nicht - Lyft-Aktie bricht nachbörslich an der NASDAQ ein

Aktien in diesem Artikel Lyft 16,07 EUR

-1,89% Charts

News

Analysen

Der Fahrdienstleister und Uber -Konkurrent Lyft hat in seinem vierten Quartal 2022 einen Verlust von 558 Millionen Dollar erzielt nach 283,2 Millionen Dollar vor Jahresfrist.Der Umsatz zog von 970 Millionen US-Dollar auf 1,2 MILLIARDEN US-Dollar an. Hier hatten Experten zuvor Erlöse von 1,155 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt.

Im Gesamtjahr lag der Verlust bei 1,58 Milliarden Dollar nach 1,06 Milliarden Dollar vor Jahresfrist.

Die Erlöse stiegen daneben von 4,074 Milliarden US-Dollar auf 4,095 Milliarden US-Dollar (Analystenerwartung: 4,801 Milliarden US-Dollar).

Der Ausblick war schwach: Im ersten Quartal peilt Lyft Erlöse von 975 Millionen Dollar bei einem EBITDA zwischen fünf und 15 Millionen Dollar an.

Die Lyft-Aktie zeigt sich im nachbörslichen US-Handel an der NASDAQ zeitweise 22,63 Prozent tiefer bei 12,55 US-Dollar.



Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lyft Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lyft Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lyft

Bildquellen: Tero Vesalainen / Shutterstock.com