Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE legt am Donnerstagmittag zu

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Bilfinger SE. Zuletzt stieg die Bilfinger SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 71,10 EUR.

Die Bilfinger SE-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 71,10 EUR. Die Bilfinger SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 74,20 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 72,60 EUR. Bisher wurden heute 174.744 Bilfinger SE-Aktien gehandelt.

Bei 74,20 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,36 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bilfinger SE-Aktie. Am 17.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Bilfinger SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,22 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bilfinger SE-Aktie bei 70,00 EUR.

Bilfinger SE ließ sich am 14.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,46 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bilfinger SE noch ein Gewinn pro Aktie von 2,89 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,40 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,28 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,20 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Bilfinger SE wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 14.05.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Bilfinger SE rechnen Experten am 13.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bilfinger SE-Aktie in Höhe von 4,46 EUR im Jahr 2024 aus.

